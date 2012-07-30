/ Сергей Нуйкин / Уроки по фотошопу

Здравствуйте уважаемые читатели блога fotodizart.ru! Сегодня хочу затронуть тему связанную с тенью, а именно падающей тенью. Я расскажу, немного о тени, как сделать тень в фотошопе при помощи стиля слоя. Новичкам, возможно пригодится статья по основам фотошопа в которой мы изучали стили в фотошопе. Давайте для начала определимся, что это за такая тень, которую называют падающей. Вы спросите почему я заостряю внимание на падающей тени, потому как понятие тень обобщенное.

Тень состоит из:

собственной тени;

отбрасываемой или падающей тени;

полутеней.

Падающая (отбрасываемая) тень – это тень, которую отбрасывает предмет на поверхность, на которой находится. Характеризуется особенностью повторять формы предмета, от которого она отбрасывается, так сказать, проецируя его на поверхность. Область тени у самого основания предмета будет темнее по отношению к участку тени более отдаленному от предмета.

С тем, какую тень мы будем рисовать я думаю стало понятно, теперь приступим к нашему уроку. Сделать тень в фотошопе, которую я собираюсь довольно просто. В этом нам помогут такие инструменты как стиль слоя, трансформация, линейный градиент и размытие по гауссу. Для создания нам нужно иметь фон, на который поместим предмет и сам предмет. Они должны располагаться на разных слоях друг от друга. Итак, загрузим в фотошоп фон и поверх него предмет.

Как сделать тень в фотошопе

Я взял фон пустыни и предмет шахматную фигуру. На предмет при помощи обтравочной маски в режиме наложения цветность нанес рефлексы желтого цвета.

Далее выделим слой фигуры и вызовем стили слоя, для этого кликнем два раза левой кнопкой мыши за названием слоя или в меню слои > стиль слоя > параметры наложения. В открывшемся окне стили слоя выберем применение эффекта тени.

Установим следующие параметры эффекта тени:

непрозрачность установим на 100%;

угол 90°;

смещение 0 пикс.;

размер 0 пикс..

Применим стиль, нажав на кнопку в окне ОК. После чего у нашего слоя появится стиль слоя который мы на него наложили. Теперь из созданного стиля мы создадим отдельный слой, для этого кликнем правой кнопкой мыши по эффекту тень у нашего слоя с объектом и в появившемся меню выберем образовать слой.

Выделим новый образовавшийся слой тени и при помощи трансформации отразим его по вертикали. Для этого идем редактировании > трансформирование > отразить по вертикали. И сдвигаем слой с тенью до нижнего уровня объекта.

Так как у нас предмет освещен сзади, то в принципе наша тень так и будет падать, но по закону перспективы приближаясь к нам, она будет казаться немного больше. Таким образом, мы должны внести небольшие перспективные изменения.

Для этого идем в редактировании > трансформирование > перспектива. Немного потянем одну крайнюю точку на ближнем к нам крае в сторону от центра тени, тем самым добьемся нужного нам результата. Если необходимо сделать чтобы тень падала левее или правее потяните за центральную точку.

Обращайте внимание на то откуда падает свет либо меняйте его на свое усмотрение, а тень всегда можно деформировать, наклонить, изменить перспективу при помощи инструмента трансформирование.

Ну вот форма нашей тени готова, теперь размоем совсем немного края для этого идем в фильтр > размытие > размытие по гауссу и установим параметры которые нас будут удовлетворять.

В заключение сделаем ее еще более правдоподобной для этого нам нужно сделать передний край тени более прозрачным, а непосредственно тот что у объекта практически непрозрачным. Чтобы это сделать к слою с тенью добавим слой маску.

Сделаем маску активной, после чего выберем инструмент градиент. Из предлагаемых градиентов выберем линейный черно — белый градиент.

Применим градиент к маске, тем самым получим эффект исчезающей тени.

Ну, вот и все ниже представлен результат, я немножко подкорректировал кривые у фона, но это не влияет на процесс создания тени. Вы наверное убедились, сделать подобную тень достаточно несложно и быстро.

На этом все в этом уроке я рассказал, как сделать тень в фотошопе. Если Вам необходимо построить тень от сферических объектов то рекомендую прочитать эту статью.